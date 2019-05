risultati

A COLAZIONE, nello spuntino, dopo pranzo, durante le pause. Spesso il caffè ci accompagna lungo tutta la giornata. Tanto che a volte perdiamo il conto di quante tazzine abbiamo consumato e rischiamo di esagerare. Uno studio della University of South Australia ha esaminato qual è il limite oltre al quale troppo caffè potrebbe far male alla nostra salute, in particolare al cuore. E ha dimostrato che sei o più tazzine di espresso potrebbero aumentare il rischio cardiovascolare. Mentre per mantenere il cuore in salute è bene rimanere sotto le sei – al massimo cinque. Idello studio sono pubblicati su The American Journal of Clinical Nutrition.

Gli autori hanno rivolto la loro attenzione alla caffeina, un composto abbondante nel caffè, ma presente anche nel tè e nel cacao. Il collegamento fra caffè e cuore è proprio qui: secondo alcuni studi l’eccesso di caffeina può causare un aumento della pressione sanguigna, che a sua volta può portare ad una malattia cardiaca. In generale, nel 2015 l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) ha già fissato dei limiti per la caffeina: una dose giornaliera di 200mg e fino a 400 mg da tutte le fonti alimentari, che corrisponde al massimo a circa 5 tazzine di espresso non desta preoccupazioni per la salute. Tuttavia ricercatori da tutto il mondo continuano a dibattere sull’argomento, cercando di capire quando e quanto il caffè può far bene o male, con risultati spesso contrastanti.

Meno di sei caffè

In questo filone di ricerca si inserisce lo studio odierno: gli autori australiani hanno analizzato un vasto campione di dati, genetici e sulle abitudini al consumo di caffè di 350mila persone dai 37 ai 73 anni, di cui più di 8mila avevano avuto un evento cardiovascolare grave, come infarto o ictus. I dati sono stati estratti dalla Uk Biobank, un database realizzato all’interno di un enorme studio inglese a lungo termine. Dall’analisi statistica emerge che il rischio cardiovascolare è collegato anche alla quantità di caffè consumata. In particolare, assumere 6 o più caffè al giorno è risultato associato a un aumento del 22% del rischio cardiovascolare rispetto a solo una o due tazzine al giorno. Ma a sorpresa anche chi non ne assume affatto e chi ha virato verso il decaffeinato presenta un leggera crescita del rischio cardiovascolare, rispettivamente dell’11% e del 7%. La percentuale più bassa del rischio per il cuore, invece, è stata registrata fra chi beve uno o due caffè al giorno (ma anche chi ne beve tre o quattro ha un rischio basso). L’effetto protettivo del consumo moderato di caffè risiederebbe, secondo precedenti studi, nella presenza di composti antinfiammatori e antiossidanti nella bevanda.

Tutto sta nella moderazione

“Per mantenere un cuore in salute e una buona pressione”, spiega Elina Hyppönen dell’Australian Centre for Precision Health della University of South Australia, “le persone devono limitare il numero di caffè assunti ogni giorno a meno di sei tazzine, una quantità che rappresenta la soglia alla quale questa bevanda inizia a far male”. Come spesso accade quando si parla di alimentazione e salute, tutto sta nell’essere moderati e non eccedere con un cibo o con una bevanda. In tal senso, sapere quando e quanto una cosa ci fa male diventa essenziale per compiere scelte maggiormente consapevoli.

La genetica del caffè

I ricercatori hanno esaminato anche dati relativi ad un gene che regola il metabolismo della caffeina, il CYP1A2. In particolare, una mutazione di questo gene risulta associata ad una capacità di metabolizzare la caffeina ben quattro volte più alta. Tuttavia l’analisi mostra che il rischio cardiovascolare legato al caffè non cambia – e non diminuisce – in presenza di un metabolismo della caffeina più veloce e della mutazione del gene CYP1A2. Dunque, anche chi è portatore di questa mutazione non è autorizzato a bere sei o più caffè.