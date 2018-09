IL PROBLEMA è peggiorato dopo l’estate. Da diversi mesi Ornella sta perdendo molti capelli: quando fa lo shampoo le restano in mano piccole matasse e ha notato che la parte sopra una tempia è, in effetti, più rada. Così ha deciso di scrivere all’esperto Luca Barbieri, tricologo presso l’Irccs, Istituto dermatologico San Gallicano di Roma, per sapere se è utile usare degli shampoo specifici o prendere degli integratori.

Scopriamo così che difficilmente uno shampoo può contrastare una maggiore caduta di capelli. Pertanto è utile scegliere dei prodotti “delicati” di cui il mercato è pieno. Sconsigliabile utilizzare negli adulti shampoo per bambini, in quanto spesso hanno un pH troppo alcalino che potrebbe danneggiare il fusto del capello che, al contrario, ha un pH decisamente acido. Gli integratori per capelli andrebbero valutati con attenzione, scegliendo quelli contenenti le sostanze eventualmente carenti nel singolo soggetto. In alcuni casi, assumendo un integratore sbagliato, si potrebbe avere un effetto opposto. Ad esempio, assumendo zinco in presenza di carenza di ferro, in quanto lo zinco riduce l’assorbimento intestinale di ferro. Quindi non esiste un integratore che vada sempre bene per tutti.

LA RUBRICA – Caduta maggiore di capelli nella donna: quali shampoo e integratori?