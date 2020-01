– Due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono morti dopo essere caduti dalla parete che guarda il rifugio Nello Conti del monte Sella, sulle Alpi Apuane, nella zona di Resceto, in provincia di Massa Carrara al confine con la provincia di Lucca. Inutili i soccorsi del 118: i due giovani erano già entrambi morti quando sono arrivati i sanitari dell’elisoccorso.

Altri escursionisti hanno assistito da lontano all’incidente e hanno avvisato il 118. A causare il decesso sarebbero state le gravi ferite riportate in seguito alla caduta. Sembra che le due vittime stessero camminando legate in cordata. Erano partite da un vicino rifugio dal quale poi qualcuno li avrebbe visti cadere, facendo scattare l’allarme.

#Toscana, Alpi Apuane: due escursionisti sono morti mentre percorrevano la Cresta del Monte Sella, nella zona fra la Garfagnana e Massa. Sono caduti per diversi metri. È intervenuto il #SoccorsoAlpino con l’elicottero e squadre. È ancora in corso il recupero delle salme. pic.twitter.com/1IpLv7z4ua — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) January 12, 2020

I dettagli sono emersi dal Soccorso alpino e speleologico della Toscana che ha diramato la notizia via Twitter: “Due escursionisti sono morti mentre percorrevano la Cresta del monte Sella, nella zona fra la Garfagnana e Massa. Sono caduti per diversi metri. È intervenuto il Soccorso Alpino con l’elicottero e squadre. È ancora in corso il recupero delle salme”.

A settembre 2019 nella zona c’era stato un altro lutto. Un turista tedesco cinquantenne era caduto non lontano da passo Fiocca, nel comune di Vagli, in provincia di Lucca. I soccorritori hanno prima individuato un bastoncino e poi hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo sotto la neve.

Dall’inizio della stagione invernale gli incidenti in montagna si sono purtroppo moltiplicati nel corso delle settimane. Decine di persone hanno già perso la vita tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Moltissimi sono escursionisti, altri sono stati travolti da alcune valanghe e sono morti sulla neve. Le autorità competenti continuano a diramare note sul corretto comportamento da tenere in montagna, tanto affascinante quanto letale, e sulle precauzioni da prendere soprattutto in un’annata dalle temperature elevate come quella in corso.