Cadono calcinacci a scuola

I calcinacci davanti alla scuola

Cadono calcinacci all’Istituto Comprensivo “G.Meli” di Cinisi (Palermo) e alcuni consiglieri comunali dell’opposizione insorgono e parlano di “fatto gravissimo”, ma il sindaco Giangiacomo Palazzolo getta acqua sul fuoco e spiega che “non si è trattato di un crollo, ma di lavori già programmati, eseguiti sotto il controllo dei nostri operai e dei Vigili urbani”. I calcinacci sono caduti davanti all’ingresso della scuola elementare, dove ogni mattina transitano molti bambini per raggiungere le aule. L’episodio è avvenuto intorno alle 11 quando gli studenti erano in classe.

“C’era in corso un intervento di messa in sicurezza – spiega il sindaco Giangiacomo Palazzolo all’Adnkronos – con un cantiere aperto. Per favore, non creiamo allarmismo. Sarebbe un fatto gravissimo se i calcinacci fossero caduti all’improvviso, invece sono il frutto del nostro intervento. Se fossero caduti per imperizia sarebbe un fatto davvero grave. L’ho spiegato anche alla consigliera comunale su Facebook, dove attacca l’amministrazione comunale”.

Di diverso avviso, invece, la consigliera Salvina Di Maggio, dell’opposizione: “Un’amministrazione che permette che accadano episodi del genere deve andare a casa. E dire che appena un anno fa il comune avrebbe dovuto partecipare a un bando per la messa in sicurezza della scuola. Si è arrivati solo alla fase di progettazione e poi non se ne è fatto più nulla”. “Un fatto gravissimo sul quale chiederemo conto e ragione all’amministrazione. E’ inaudito che la sicurezza dei nostri figli sia messa a rischio proprio nel luogo in cui maggiormente dovrebbero essere tutelati”, aggiunge Giuseppe Manzella, presidente del consiglio comunale di Cinisi. Ma il sindaco conferma: “Nessun crollo, ribadisco, i calcinacci sono caduti sotto lo stretto controllo dei nostri operai”.