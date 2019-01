E alla fine la neve è arrivata in attesa dell’uragano Mediterraneo. Comincia ad arrivare il bollettino dei fiocchi che stanno cadendo in Abruzzo ed ecco i primi problemi di viabilità. C’è neve sulla A24 Roma-Teramo tra Carsoli e la Valle del Salto. All’Aquila oggi le scuole sono rimaste chiuse. Sulle strade regionali sono ora in azione i mezzi spargisale.

La neve è presente dai 400-600 metri e a bassa quota. Le temperature sono ancora stabili, le massime tra i 7 e i 9 gradi. Al Sud c’è una spiccata instabilità su Sicilia, Calabria e Campania con piogge e nevicate dai 600-900metri, ampie aperture altrove.

Oggi, entro stasera, la neve interesserà l’Umbria, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto.



Domani. Arriverà Medicane sul Mediterraneo, un insolito uragano (“Mediterranean” e “Hurricane”) che porterà neve in pianura al Nordovest e fiocchi molto abbondanti in Abruzzo.