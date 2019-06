Un uomo è caduto in mare nel corso della notte dal traghetto Moby Dada, partito da Civitavecchia alla volta di Cagliari. L’incidente è accaduto intorno alla mezzanotte e mezza e immediatamente l’allarme è stato trasmesso alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, competente per quel tratto di mare del Tirreno, a metà percorso circa tra le coste del Lazio e quelle della Sardegna orientale, all’altezza di Arbatax nel nuorese. La Capitaneria di Civitavecchia ha assunto immediatamente il comando delle operazioni e ha inviato sul posto la motovedetta d’altura Cp 284 e un aereo della base di Pescara, mentre il traghetto ha effettuato numerosi passaggi di ricerca sul punto in cui sarebbe caduto l’uomo.

