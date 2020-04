Il cadavere di un uomo è stato ripescato nelle acque del Po tra Berra e Serravalle nel Ferrarese. Un passante ha segnalato la presenza di un corpo rimasto incastrato nella vegetazione emersa nel fiume. I carabinieri di Copparo sono intervenuti sul posto e con l’ausilio dei vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il corpo di un uomo, di età forse compresa fra i 60 e i 70 anni, decomposto per la permanenza in acqua. Il corpo è stato portato a Medicina Legale a Ferrara come disposto dal pubblico ministero. Non sembra ci siano evidenti segni di violenza. I carabinieri stanno indagando sulle persone scomparse di recente nella zona.

Fonte