C’è un altro arresto per il caso del cadavere mutilato e carbonizzato a Milano. A seguito delle indagini, condotte dalla Polizia di Stato, circa un’ora fa, a Rungis a sud di Parigi vicino all’aeroporto di Orly, la polizia criminale francese ha individuato e arrestato, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, emesso dal gip su richiesta del pm Storari, un cittadino colombiano, nato nel 1998. Si tratta del secondo autore dell’omicidio con depezzamento compiuto il 30 marzo 2019 a Milano ai danni di un uomo il cui corpo è stato rinvenuto bruciato in via Cascina dei Prati. I capi di imputazione sono: omicidio, vilipendio, distruzione e soppressione di cadavere.

