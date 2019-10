“Finora delle stragi di Stato è stato accertato ben poco: da piazza Fontana in poi mi sembra che tutto sia ancora per aria, con verità ancora secretate. Politicamente è tutto chiaro ma non così per l’accertamento delle responsabilità . Praticamente impossibile, come nel caso di altri grandi delitti della storia: dell’assassinio Kennedy che ne sappiamo?”. Così Massimo Cacciari all’Adnkronos commentando i risultati della perizia del Dna disposta nel processo all’ex Nar Gilberto Cavallini, che hanno escluso che i resti attribuiti a Maria Fresu, tra le vittime della strage di Bologna, appartengano effettivamente alla donna. Potrebbero appartenere a un’altra persona ignota che si trovava in prossimità dell’ordigno.

