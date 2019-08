“Mi auguro che il Presidente del Consiglio prenda in mano la situazione e decida lui, altrimenti significa che accetta ciò che stabilisce Salvini. Quando c’è un conflitto tra ministri decide il Presidente del Consiglio: Conte prenda in mano la situazione”. Commenta così all’AdnKronos la situazione di stallo in cui si trova la Open Arms il filosofo Massimo Cacciari. Mentre la nave dell’Ong spagnola rimane a largo di Lampedusa, dopo che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato un nuovo decreto per impedire lo sbarco ai 134 migranti a bordo e i due ministri pentastellati Trenta e Toninelli si sono rifiutati di firmare il provvedimento.

