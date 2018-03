Bye bye Inter

Walter Sabatini (fermo immagine da YouTube)

Ora è ufficiale: Walter Sabatini divorzia da Suning e quindi dall’Inter. Il gruppo cinese ha annunciato in un comunicato di avere raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del direttore tecnico. “Suning Sports e Sabatini – si legge nel comunicato di Suning – hanno raggiunto un accordo per la conclusione anticipata del contratto che li lega. Sabatini non ricoprirà più il ruolo di direttore tecnico di Suning Sports. Il club gli augura successo nella sua prossima esperienza lavorativa”.