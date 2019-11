Una rete di centri strutturata in grado di garantire assistenza h24; risposte adeguate all’emergenza urgenza; omogeneità assistenziale tra le regioni e non surrealmente frazionata in 21 sistemi differenti. Sono alcuni degli interventi necessari ed urgenti emersi al convegno sulla Carta dei diritti del paziente con emofilia su cui “devono intervenire le autorità preposte coinvolgendo ed ascoltando i pazienti e le loro rappresentanze nelle sedi decisionali” e puntando ad un più efficace coordinamento istituzionale. A dirlo è Andrea Buzzi, presidente della Fondazione Paracelso, al convegno romano a Palazzo Santa Chiara.

