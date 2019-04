Saranno pubblicate lunedì, secondo quanto apprende l’Adnkronos, le decisioni del giudice sportivo sui ‘buu’ razzisti rivolti ai rossoneri Bakayoko e Kessie, durante Milan-Lazio di Coppa Italia. Nel comunicato odierno, in cui si fa menzione solo delle sanzioni riguardanti i giocatori, il giudice sportivo si limita a far sapere che tali provvedimenti disciplinari sono stati presi “con riserva dell’assunzione di altre decisioni, in relazione anche al comportamento dei sostenitori”. La scelta di omologare sin da ora i risultati delle semifinali di ritorno di Coppa Italia, rimandando invece all’inizio della prossima settimana la decisione su eventuali sanzioni legate al comportamento delle tifoserie, è stata dettata dall’esigenza della Lega Serie A di pubblicare il comunicato con le informazioni sulla vendita dei biglietti per la finale in programma il 15 maggio all’Olimpico.

Fonte