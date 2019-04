Dopo Lavazza, Ferrero e Caffè Vergnano, una busta sospetta è stata rinvenuta tra la corrispondenza di un’altra azienda, la Balocco, gruppo dolciario del cuneese. Considerata la tipologia della busta, ritenuta molto simile a quelle ricevute nei giorni scorsi dalle altre aziende, sono stati chiamati i carabinieri di Cuneo che giunti sul posto hanno attivato il protocollo del caso: con la collaborazione dei vigili del fuoco e degli artificieri dei carabinieri di Torino si sta procedendo a mettere in sicurezza la busta che poi verrà sottoposta ad analisi per verificare se all’interno vi sia polvere sospetta. Nessuna persona ha accusato malori e la produzione non è stata sospesa.

