Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha firmato il decreto relativo al piano straordinario di assunzioni per ricercatori universitari di tipo B previsto, con appositi stanziamenti, dall’ultima legge di Bilancio. Si tratta, in tutto, di 1.511 posti che, spiega Bussetti, “consentiranno a molti giovani di inserirsi in un percorso che li vedrà impegnati in attività di ricerca e di insegnamento, con il passaggio, dopo tre anni, al ruolo di professore associato”.

“Si tratta – sottolinea Bussetti – di 206 posti in più rispetto al piano attuato dal precedente governo: un segno concreto di quell’azione di rilancio del sistema universitario che vogliamo avviare a partire proprio dai giovani”.

