Luca Daffrè non riesce proprio a trovare una fidanzata fuori dagli studi di Maria De Filippi perché dopo aver partecipato come tentatore a Temptation Island e come corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne, è tornato negli Studi Elios una seconda volta a corteggiare Angela Nasti, un’altra che è proprio allergica agli amori famosi (infatti è solo l’ex di Mattia Marciano).

Questa volta, però, non è come sembra ed infatti non è stato il buon Luca Daffrè a chiedere alla redazione di tornare a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore, bensì è stato chiamato proprio dalla tronista in carica dopo averlo visto in TV i mesi scorsi.

Il modello nella registrazione di Uomini e Donne realizzata ieri, si è presentato in studio perché chiamato dagli autori con la scusa del “c’è una persona che vuole parlarti” e quando ha scoperto che lo voleva Angela Nasti fra i suoi corteggiatori ha immediatamente accettato.

UNA COINCIDENZA.



A Luca Daffré che è tornato per corteggiare Angela Nasti invece non gli urlate business?

(raga sono contenta anche io perché lui è proprio bono)#uominiedonne — (@ariannabazzini) 24 febbraio 2019

ma vogliamo parlare di Angela che manda a chiamare Luca Daffre’ cioè quel manzo di nuovo nei nostri schermi anche se sono un po’ gelosa#uominiedonne — vale. (@meminusirama) 24 febbraio 2019

Angela Nasti che fa scendere Luca Daffré già dimostra buon gusto #uominiedonne pic.twitter.com/NK4UvvsEYz — Barbie 🖤 (@blackbarbie97__) 24 febbraio 2019

Angela Nasti che manda a chiamare Luca Daffrè ha già capito tutto nella vita.

FINALMENTE LO RIVEDREMOOO

🤩🤩🤩#uominiedonne pic.twitter.com/P1Y6KLRfQy — gossippandosultrash (@ilmegliodelgoss) 24 febbraio 2019

Angela chiede alla redazione di chiamare Luca Daffre, quindi a lei lui piace ma ha aspettato di salire sul trono per conoscerlo come se i dm su instagram non esistessero più.

Più business di così si muore!

(ps. Almeno rivedremo quel bono di Luca)#UominieDonne — Paola ♊ (@musiclover_blu) 24 febbraio 2019

Per quei pochi pazzi che non se lo ricordassero, Luca Daffrè il modello con il cervo tatuato sul petto.

Allego foto: