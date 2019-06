E’ stato trovato dalla procura di Milano il video con cui Ousseynou Sy, l’autista di origine senegalese che lo scorso 20 marzo ha dirottato un bus con a bordo 50 studenti di Crema, rivendica il suo gesto. Si tratta di “un proclama” della durata di 37 minuti circa che è rimasto ‘bloccato’ a causa della sua lunghezza e che per questo non è mai finito in rete. Recuperato grazie alla collaborazione di Google, nel video si vede l’autista che con “calma angosciante” offre un'”analisi politica che è un attacco fermo ai governi africani. Non è una chiamata alle armi o un invito a compiere atti terroristici – spiega Alberto Nobili alla guida del pool antiterrorismo della procura di Milano – ma la spiegazione dell’ideologia del panafricanesimo per cui l’Africa deve essere autonoma”.

Fonte