ROMA – Uno schianto. Schegge di vetro dappertutto, Passeggeri sbalzati fuori dalla vettura. Pezzi che cadevano dal soffitto. “Sembrava di stare in guerra”, ha raccontato una signora a bordo.

Dopo la serie degli autobus che vanno a fuoco mentre sono in servizio, ieri mattina a Roma è stata la volta di un mezzo, il 301, finito dritto contro un albero sulla Cassia, periferia nord della capitale. L’impatto è avvenuto intorno alle 9, con il bus pieno come un uovo. Quaranta feriti, nove in codice rosso, compreso il conducente, ancora in stato di shock: finora non è stato possibile interrogarlo. Malore dell’autista? Guasto della vettura? Uso del telefonino al volante? La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti è stata esclusa perché il conducente è risultato negativo ai test su alcol e droga.

Gli inquirenti lavorano dunque sulle prime tre ipotesi. Atac, l’azienda romana dei trasporti, ha avviato un’indagine interna. La procura ha aperto un fascicolo per lesioni, per ora contro ignoti. Il procuratore aggiunto, Nunzia D’Elia e il pm, Gennaro Varone, hanno disposto una perizia che dovrà verificare lo stato del mezzo prima dello schianto. E il mezzo non è tra i più nuovi, anzi quasi può essere considerato tra i progenitori della flotta Atac perché risulta immatricolato nel 2001. Ha dunque la veneranda età di 18 anni. Mezzi vecchi e senza manutenzione, la piaga del trasporto capitolino e dei cittadini romani.

Parallelamente all’indagine della procura, la polizia locale dovrà verificare se l’autista era al telefono appena prima dell’impatto, e ha sequestrato il cellulare del conducente. È agli atti la testimonianza di un passeggero che avrebbe confermato agli inquirenti di aver visto il conducente parlare al cellulare al momento dell’incidente.

Lui però, 41 anni, in servizio in Atac dal 2008, parla con il padre e nega. “Esclude che fosse distratto dal cellulare – racconta il padre – L’ultima chiamata l’ha ricevuta alle 8 dalla moglie, dopo essere entrato in servizio alle 6.45, poi non ha più usato il telefono perché non aveva le cuffiette. Non possedeva altri cellulari, quello di servizio lo ha perso. Ha anche sporto regolare denuncia ai carabinieri”.

