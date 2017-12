Burrasca in arrivo

Maltempo in arrivo. Dopo questo periodo caratterizzato dall’alta pressione, il tempo comincerà a cambiare tra Natale e Santo Stefano. L’anticiclone abbandonerà gradualmente l’Italia, si attiveranno correnti più umide meridionali e si avvicinerà alle nostre regioni una perturbazione atlantica.

Dal 26 dicembre – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – l’alta pressione lascerà il nostro Paese, cacciata dall’arrivo di una bassa pressione atlantica che richiamerà venti più umidi, carichi di precipitazioni.

27 dicembre - Al Nord, cielo coperto con precipitazioni via via più diffuse, ma generalmente di debole entità e comunque nevose sopra i 7/800 metri. Migliora dalla sera a partire dal Nordovest. Al Centro, coperto ovunque con piogge e temporali. Precipitazioni forti o molto forti sul Lazio. Neve diffusa in Appennino sopra i 1200 metri. Al Sud, peggiora in Campania e poi Sicilia con piogge e locali temporali. Più asciutto sul resto delle regioni.

28 dicembre - Il tempo migliora. Le precipitazioni riguarderanno principalmente Campania, Calabria tirrenica, occasionali sul resto del Sud, deboli in Sardegna, possibili sul Lazio. Altrove, cielo sereno.

VENTI - Soffieranno dai quadranti occidentali, quindi di Ponente e anche di Libeccio. Intensi sul mar Ligure. Da giovedì si dispongono di Maestrale.

TEMPERATURE - Non subiranno sostanziali variazioni, se non diminuzioni in presenza di precipitazioni.