“La prossima volta che sentirò usare l’espressione ‘è morto con il coronavirus non per il coronavirus’ sfiderò la Protezione Civile a farmi accedere ai dati clinici dei pazienti deceduti per capire se questa affermazione è vera oppure se è una criminale minimizzazione”. Roberto Burioni, su Twitter, si esprime così dopo la conferenza stampa di Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus. Nel consueto appuntamento con i media, Borrelli ha affermato: “Tengo a precisare che i decessi non sono ‘da coronavirus’. Tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus”.

Fonte