“Torno alla mia vera aula, quella universitaria e starò in silenzio stampa almeno fino all’autunno”. Ad annunciarlo è Roberto Burioni, “In tv e sui giornali ho detto quello che dovevo. Ora per un po’ non andrò nei media. Piuttosto vorrei scrivere un testo universitario, dedicarmi ai miei studenti: mi sono mancati”, sottolinea al ‘Corriere della sera’ il medico, ordinario di Microbiologia e Virologia presso l’Università ‘Vita-Salute San Raffaele’ di Milano, oltre ad essere una delle voci più ascoltate di questa pandemia. Ascoltate in tutti i sensi: c’è chi lo osanna e chi lo detesta.è .

