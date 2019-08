Titolo: Buono servizi al lavoro



Azienda: Orienta



Descrizione: Partecipa al ‘Buono Servizi al Lavoro per disoccupati da almeno 6 mesi’ per la tua ricollocazione Orienta… è un operatore accreditato ai servizi al lavoro in Regione Piemonte e può offrirti un percorso individuale e gratuito di supporto…

Luogo: Cuneo