di Ilaria Floris – 71 candeline per 3 Oscar per 21 nomination (record assoluto nella storia del cinema). Numeri da capogiro quelli di Meryl Streep, che oggi compie 71 anni (è nata il 22 giugno 1949 a Summit, nel New Jersey) e viene definita da sempre, non a caso, ‘l’attrice dei record’. I festeggiamenti per l’indimenticabile interprete di cult come ‘Kramer contro Kramer’ e ‘Il Diavolo Veste Prada’ giungono proprio nel giorno in cui la produttrice del fortunatissimo ‘Mamma Mia!’, Judy Craymer, ha rivelato al Daily Mail di stare pensando al terzo capitolo della celebre storia che ha come fil rouge le canzoni dello storico gruppo degli Abba.

Fonte