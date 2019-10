Cinquanta sfumature di web. Social network, blog, deep web, sharing economy, fake news, applicazioni di ogni tipo, l’intelligenza artificiale: se 50 anni fa ce lo avessero detto, ci avremmo creduto? E’ il 29 ottobre 1969 quando, nei computer dell’Università della California, accade qualcosa che cambia il mondo per sempre: il primo pacchetto di informazioni viaggia per 650 km tra gli imponenti grattacieli di San Francisco verso i dispositivi dello Stanford Reaserch Institute. Ad essere trasmessa, una sequenza di due lettere: L e O. Stavano per scrivere ‘L O G I N ‘ prima che la rete si interrompesse bruscamente.

Fonte