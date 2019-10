Il Borussia Moenchengladbach vince 4-2 in casa contro l’Eintracht Francoforte e si riprende il comando della Bundesliga. Avversaria della Roma nel girone di Europa League, la squadra della Renania ha chiuso i primi 45′ in vantaggio 2-0 grazie ai gol di Thuram (figlio dell’ex Parma e Juventus Lilian) e Wendt. Nella ripresa l’Eintracht ha accorciato le distanze con Da Costa ma il Borussia è andato di nuovo a segno con Elvedi. Al 79′ gli ospiti tengono vive le speranze di rimonta con Hinteregger ma all’85’ Zakaria chiude i conti, siglando la rete del definitivo 4-2. Il M’Gladbach sale a 18 punti, uno in più del Bayern Monaco. Nell’altro posticipo della nona giornata nessun gol tra Wolfsburg e Augsburg.

Classifica: Borussia Moenchengladbach 19 punti; Bayern Monaco 18; Friburgo, Wolfsburg 17; Borussia Dtm 16; Bayer Leverkusen, Lipsia, Schalke 15; Eintracht, Hoffenheim 14; Hertha 11; Werder Brema 10; Mainz 9; Augbsurg, Colonia, Fortuna Dusseldorf, Union Berlino 7; Paderborn 4.