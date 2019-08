La partita

Le sirene estive non smettono di suonare. Dopo un pre-campionato non esaltante, il Bayern Monaco stecca la “prima” in Bundesliga pareggiando in rimonta 2-2 contro l’Hertha Berlino. Ci pensa il solito Robert Lewandowski a evitare una figuraccia all’Allianz Arena. Gli arrivi di Perisic e Coutinho (non ancora ufficiale) potranno sicuramente dare una mano a una squadra orfana di Franck Ribery e Arjen Robben.

E pensare che il match si era messo subito in discesa per i bavaresi passati in vantaggio al 24′ con l’ex Borussia Dortmund che raccoglie un assist di Serge Gnabry e col sinistro infila Jarstein nell’angolino basso. I padroni di casa provano a chiuderla, ma l’estremo difensore ospite si oppone più volte. Poi l’uno-due biancoblu che gela l’Allianz Arena. Al 36′ tiro da fuori di Lukebakio e palla che si infila sotto la traversa, 2′ più tardi il vantaggio con Grujic che viene liberato in area da un passaggio filtrante di Ibisevic e batte Neuer. Nella ripresa il Bayern si getta in avanti alla disperata ricerca del pareggio che arriva al 60′ ancora con Lewandowski che trasforma con freddezza un calcio di rigore. Inutile l’assalto finale dei padroni di casa, nemmeno i 4′ di recupero bastano ai bavaresi per scardinare il muro berlinese che regge fino al triplice fischio finale.