Il pomeriggio della verità: il calcio europeo aspetta, con lo stato d’animo di chi è alle prese con un responso decisivo, le parole della cancelliera tedesca Angela Merkel. Dal suo sì o no alla ripartenza della Bundesliga può dipendere il destino degli altri campionati che – a parte Ligue 1 francese e Eredivisie olandese, già chiuse dai rispettivi governi, e Pro League belga e Scottish League, apparentemente a un passo dallo stop definitivo – stanno cercando di riprendere la corsa interrotta dal coronavirus. La Germania sta pianificando il nuovo calendario: la Coppa nazionale ha le date delle semifinali, il 16 e il 17 giugno Bayern-Eintracht e Saarbrucken-Bayer, e quella della finale, il 27 giugno. Ma tutto è nelle mani di Frau Angela, descritta dal suo entourage come una sfinge sul tema calcio: il sì alla Bundesliga sarebbe anche un segnale importante di fiducia per il paese.





Bundestag diviso

I dubbi sono ancora tanti, soprattutto dopo la violazione delle regole del protocollo sanitario da parte dell’attaccante dell’Hertha Kalou – che ha diffuso la scena in un video su Facebook ed è stato sospeso dal suo club, tentando poi scuse tardive – e dopo la notizia dei 10 casi di positività al tampone tra Prima e Seconda Divisione, con polemiche al Colonia, breve quarantena volontaria all’Aue e un presunto caso, non confermato, al Borussia Moenchengladbach. La questione sta diventando anche geopolitica, a seconda dei Länder: l’Est, dove il numero dei casi è inferiore e città come Rostock si sono inorgoglite nei giorni scorsi del titolo di città “Corona free”, critica l’Ovest per non avere seguito alla lettera la disciplina sulle restrizioni anti-pandemia. A Brema la responsabile del settore salute, Anja Stahmann, ha espresso dubbi sul fatto che negli spogliatoi delle squadre di calcio vengano rispettati i protocolli sanitari. Christian Lindner, presidente federale al Bundestag del Pld, il partito liberal-democratico, si è scagliato contro “l’anarchia dei milionari del pallone”.





La Premier spinge i calciatori, Lanzini dice no

In Inghilterra, in pieno lockdown e con il picco europeo dei casi di contagio, infuria il dibattito sull’opportunità di riprendere la Premier League, ipotesi sgradita al momento quasi alla metà dei calciatori, al punto che alcuni club stanno organizzando videoconferenze interne, per persuaderli che si può tornare agli allenamenti in condizioni di sicurezza per la salute e per evitare il rischio, confermato ai club dagli esperti di diritto del lavoro consultati sull’argomento, che chi si rifiuta di allenarsi e di scendere in campo durante la pandemia abbia l’ombrello della legge. I più perplessi restano gli stranieri, soprattutto i sudamericani: Manuel Lanzini, nazionale argentino del West Ham, ha dichiarato alla stampa del suo Paese di non volere rischiare per la salute. Le questioni legali sono ormai lo spauracchio quotidiano per la FA, la federazione inglese: la Efl, la Lega della seconda divisione, sarebbe pronta ad aprire una vertenza, se la stagione dovesse fermarsi definitivamente, contro l’eventualità della classifica cristallizzata in Premier League e delle mancate promozioni dalla Championship.





Partite in chiaro, Inghilterra e Germania ci pensano

L’altra questione impellente riguarda i diritti tv e il loro pagamento da parte dei broadcaster che li hanno acquistati, ma anche la trasmissione in chiaro delle partite restanti, se i campionati dovessero ricominciare. Il tema è caldo soprattutto in Inghilterra e in Germania: a Londra il timore degli assembramenti nelle case degli abbonati, per assistere alle partite, potrebbe indirizzare verso il sì alle dirette gratis su Youtube, se la Premier riprendesse, e anche da Berlino potrebbe arrivare il nulla osta alla Bundesliga in chiaro. In Francia la Ligue 1 e la Ligue 2 chiuse porteranno all’indennizzo ai club per la parziale perdita degli introiti: la LFP, la Lega francese, stipulerà un prestito, garantito dallo Stato, di 225 milioni di euro. Ma il presidente del Lione Aulas continua a contestare lo stop: “C’è stato un errore di forma: nel rugby e nel basket i club sono stai consultati. Il prestito di cui si parla non c’entra. Perché non facciamo i play-off?”.







