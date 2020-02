Tanti colpi esterni

Il Lipsia torna momentaneamente in testa alla Bundesliga. Tutto facile per la squadra di Nagelsmann che batte 3-0 in casa il Werder Brema portandosi così a 45 punti, +2 sul Bayern Monaco, impegnato domenica pomeriggio a Colonia. A segno nel primo tempo Klostermann e l’ex romanista Schick e a inizio ripresa Mukiele.

Vince in extremis il Bayer Leverkusen che supera 3-2 in trasferta l’Union Berlino. Nei primi 45′ al gol della squadra della capitale, firmato Gentner, risponde Havertz. L’1-1 dura fino all’84’, quando arriva il vantaggio delle “Aspirine”, grazie a Diaby. L’Union non molla e trova il pari con Bulter (2-2) ma si deve arrendere al gol all’ultimo minuto di Bellarabi, che consegna i tre punti al Bayer, che così sale momentaneamente al quarto posto. Colpo esterno, con lo stesso risultato, del Wolfsburg in casa dell’Hoffenheim: grande protagonista per gli ospiti Weghorst, autore di una tripletta con due reti su rigore, inutili i gol invece di Baumgartner e Kramaric, anche lui dagli 11 metri. Per la zona salvezza importante successo dell’Hertha Berlino 2-1 a Paderborn: vantaggio ospite di Boyata, pareggio di Srbeny prima dell’autogol decisivo di Collins. Pari infine 1-1 tra Augusta e Friburgo: Max illude i padroni di casa, pareggio a inizio ripresa di Haberer. Domenica alle 15:30 Colonia-Bayern Monaco e alle 18 Mainz-Schalke 04.