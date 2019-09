Primo successo per il Borussia M’gladbach

– Il Lipsia rimonta il Bayern (1-1) nel big-match della 4/a giornata della Bundesliga e resta da solo al comando della classifica. Gli uomini di Nagelsmann non si sono disuniti dopo aver subito, appena al 3′, il gol di Lewandowski. Hanno mantenuto la calma e al 45′ hanno raddrizzato la sfida su rigore con Forsberg. Dietro al Lipsia c’è, solitario, il Borussia Dortmund che ha travolto (4-0), scavalcandolo, il Bayer Leverkusen. Protagonista Reus, autore di una doppietta. A segno anche Alcacer e Guerreiro. Cade, a sorpresa, l’Eintracht di Francoforte, sconfitto 2-1 ad Augusta. I padroni di casa hanno ipotecato il successo nei primi 45′ grazie ai gol di Richter (35′) e Niederlechner (43′). A nulla è valsa la rete, al 73′ di Paciencia.

Il Borussia M’gladbach, avversario della Roma in Europa League, ha trovato il primo successo stagionale sul campo del Colonia: la rete decisiva l’ha realizzata Plea al 14′. Seconda vittoria di fila per il Werder Brema, passato (1-2) sul campo dell’Union Berlino. Dopo i rigori di Klaassen (5′) e Andersson (14′) ha pensato Fulkruug al 55′ a segnare il gol decisivo per gli ospiti. Nell’anticipo, il Wolfsburg è stato bloccato sull’1-1 a Dusseldorf dal Fortuna. I padroni di casa hanno aperto le marcature al 16′ con Giesselmann ma al 29′ sono stati ripresi da Weghorst. Domenica il programma si chiude con Hoffenheim-Friburgo (ore 15.30) e Paderborn-Schalke (ore 18).

Classifica: Lipsia 10 punti; Borussia Dtm 9; Bayern Monaco, Wolfsburg 8; Bayer Leverkusen, Moenchengladbach 7; Eintracht, Friburgo, Werder Brema 6; Augbsurg, Hoffenheim, Schalke, Union Berlino, Fortuna Dusseldorf 4; Colonia, Mainz 3; Hertha, Paderborn 1.