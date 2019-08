Risultati – Classifica

L’Augsburg spaventa il Borussia Dortmund giusto un paio di minuti, poi è valanga giallonera. La squadra di Favre, principale candidata al ruolo di anti-Bayern, a differenza dei bavaresi non stecca l’esordio e inaugura la sua Bundesliga con un sonoro 5-1. Al Signal Iduna Park arrivano già due gol nei primi tre minuti: ospiti avanti dopo 30″ con Niederlechner al termine di una splendida azione corale, pari di Paco Alcacer che ribatte in rete da due passi dopo la conclusione di Reus. La rimonta del Dortmund si completa a inizio ripresa, fra il 51′ e il 59′: sul cross di Witsel, Koubek non ci arriva e sul secondo palo c’è Sancho pronto a mettere dentro, poi Reus approfitta di un’altra disastrosa uscita del portiere avversario, quindi il poker firmato ancora da Alcacer, dall’altezza del dischetto su assist di Sancho. Nel finale ecco il definitivo 5-1 del neo acquisto Brandt.

Partita avvincente anche alla BayArena, dove il Bayer Leverkusen supera 3-2 il Padeborn: Aspirine due volte avanti, prima con Bailey e poi col gioiellino Havertz, ma Michel e Mamba riportano tutto in equilibrio (2-2 al 25′), al minuto 69 ci pensa però Volland a farsi trovare pronto in mezzo all’area. Con tre gol nei dieci minuti finali (Holer, Schmid e Waldschmidt su rigore), il Friburgo piega il Mainz, buona la prima anche per il Wolfsburg che supera 2-1 il Colonia: la sblocca al 16′ Arnold con un gran sinistro al volo da fuori, nella ripresa il raddoppio di Weghorst prima del gol ospite di Terodde a tempo scaduto. Unico successo esterno di giornata quello del Fortuna Dusseldorf, che passa a Brema per 3-1.