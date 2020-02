Tolisso, assist a Gnabry e traversa

– Solo in extremis, dopo essere stato rimontato due volte, il Bayern riesce a piegare in casa (3-2) il Paderborn fanalino di coda nell’anticipo della 23esima giornata di Bundesliga. Decisivo, ancora una volta, Lewandowski: con una doppietta nella ripresa, il centravanti polacco ha portato a 38 il bottino di reti stagionali. Tre punti d’oro che consentono ai campioni di Germania di conservare la vetta della classifica: il Lipsia, impegnato in trasferta contro lo Schalke, è adesso a -4.

Dopo aver sfiorato il vantaggio con Lewandowski, il Bayern passa al 25′ con Gnabry su assist di Tolisso. Tre minuti dopo Zingerle nega il raddoppio a Lewandowski e dà fiducia al Paderborn che al 44′ pareggia con Srbeny che sfrutta un clamoroso regalo di Neuer. Il Bayern si rimbocca le maniche ma non riesce a tornare avanti già prima dell’intervallo: in pieno recupero Tolisso fallisce un rigore in movimento centrando in pieno la traversa.

Nella ripresa le emozioni non mancano: a Lewandowski, che al 71′ segna il 2-1 dopo essersi visto negare in un’altra circostanza la rete da Zingerle, risponde Michel che al 75′ pareggia. Il Bayern si riversa in avanti e trova il gol-vittoria all’88’ ancora con il bomber polacco. Prima del triplice fischio finale Zingerle impedisce la doppietta anche a Gnabry.