Pareggia il Dortmund, il Friburgo sorprende ancora

– In attesa dei posticipi domenicali Wolfsburg-Augsburg e Borussia Moenchengladbach-Eintracht Francoforte, il Bayern sale temporaneamente in vetta alla classifica della Bundesliga battendo per 2-1 l’Union Berlino. I bavaresi passano in vantaggio dopo 13′ con Pavard e poi raddoppiano nel secondo tempo (53′) con il solito Lewandoski, al 13° centro in campionato (9° di fila). Poi sussulto degli ospiti: prima un rigore fallito e poi un altro realizzato (86′) con Polter. Per l’interista Ivan Perisic 76′ in campo.

Restando in tema Inter, gli eurorivali del Borussia Dortmund non vanno oltre lo 0-0 con lo Schalke 04. Vittoria pesante invece per il Friburgo che supera 2-1 sul Lipsia grazie a Hofler e Petersen, e assapora per qualche ora il gusto del 2° posto in classifica a un solo punto dal Bayern. Prima gioia in campionato per il Paderborn: il 2-0 sul Fortuna, però, non permette alla matricola di lasciare l’ultima posizione. Tre punti importanti conquistati in trasferta infine per l’Hoffenheim che passa 3-2 a Berlino sul campo dell’Hertha. Alle 18.30 si gioca Bayer Leverkusen-Werder Brema.

Risultati della 9/a giornata

Mainz – Colonia 3-1 (giocata venerdì)

Bayern Monaco – Union Berlino 2-1

Hertha Berlino – Hoffenheim 2-3

Friburgo – Lipsia 2-1

Schalke – Borussia Dortmund 0-0

Paderborn – Fortuna Dusseldorf 2-0

Bayer Leverkusen – Werder Brema (ore 18.30)

Wolfsburg – Augsburg (domenica, ore 15.30)

Borusia M’gladbach – Eintracht Francoforte (domenica, ore 18)

Classifica: Bayern Monaco 18 punti; Friburgo 17; Borussia Dortmund, Borussia M’gladbach, Wolfsburg 16 punti; Lipsia, Schalke 15; Bayer Leverkusen, Eintracht, Hoffenheim 14; Hertha 11; Werder Brema, Mainz 9; Colonia, Fortuna Dusseldorf, Union Berlino 7; Augbsurg 6; Paderborn 4.