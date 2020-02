BERLINO – Dopo la bella vittoria sul PSG in Champions, il Borussia Dortmund si ripete anche in Bundesliga passando per 0-2 a Brema sul campo del Werder. Un successo ottenuto nella ripresa grazie a Zagadou e al solito Haaland che ha realizzato il 40° gol (n 30 gare totali) in una stagione magica impreziosita anche da 8 assist. Il centravanti norvegese, al 12° gol in 8 partite con i gialloneri, viaggia a un’impressionante media di una rete ogni 41′. Il Borussia aggancia, così. momentaneamente al 2° posto il Lipsia, impegnato sul campo dello Schalke.

Il Borussia M’gladbach si fa riprendere dall’Hoffenheim

Nelle altre gare, il Borussia Moenchengladbach si è fatto raggiungere nel finale dall’Hoffenheim e non è andato oltre l’1-1 tra le mura amiche, scivolando al quarto posto. Nel primo tempo con Ginter il vantaggio dei padroni che potrebbero raddoppiare, nella ripresa, su rigore, ma Flea calcia addosso a Baumann. Così in pieno recupero l’Hoffenheim trova il pari grazie a Ribeiro. Nelle altre gare due vittorie esterne: il netto 5-0 del Colonia a Berlino contro l’Hertha e il 2-0 del Fortuna Dusseldorf a Friburgo.

I risultati della 23/a giornata

Bayern Monaco – Paderborn 3-2 (giocata venerdì)

Borussia Moenchengladbach – Hoffenheim 1-1

Werder Brema – Borussia Dortmund 0-2

Hertha Berlino – Colonia 0-5

Friburgo – Fortuna Dusseldorf 0-2

Schalke 04 – Lipsia ore 18.30

Bayer Leverkusen – Augsburg (domenica, ore 15.30)

Wolfsburg – Mainz (domenica, ore 18)

Eintracht Francoforte – Union Berlino (lunedì, ore 20.30)

Classifica: Bayern Monaco 49 punti; Lipsia, Borussia Dortmund 45; Borussia Moenchengladbach 43; Bayer Leverkusen 40; Schalke 36; Hoffenheim 34; Friburgo 33; Wolfsburg 31; Eintracht 28; Augsburg 27; Hertha, Union Berlino, Colonia 26; Mainz 22; Fortuna Dusseldorf 20; Werder Brema 17; Paderborn 16.

Moenchenglabdach e Colonia una gara in meno.





