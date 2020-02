Emre Can non basta, il Bayer si avvicina

– Aspettando il big match di domani tra il Bayern Monaco, primo in classifica, e il Lipsia, secondo con un solo punto di ritardo, la 21esima giornata della Bundesliga vede il ritorno al gol di Emre Can. L’aria di casa ha rivitalizzato l’ex juventino che, però, col suo Borussia Dortmund è costretto alla resa alla BayArena di Leverkusen dove il Bayer vince in rimonta per 4-3.

I padroni di casa passano in vantaggio dopo 20′ con Volland, ma la BVB reagisce immediatamente prima pareggiando con Hummels, poi ribaltando il risultato con il gran destro da fuori di Emre Can. Prima dell’intervallo ancora Volland trova il pari. Nella ripresa ospiti di nuovo avanti con Guerreiro prima della reazione delle “aspirine” che in un minuto ribaltano definitivamente il risultato con i gol di Bailey e Bender. Un successo che permette al Bayer Leverkusen di salire al quinto posto a quota 37 punti, a sole due lunghezze dal terzo posto dei gialloneri. Sconfitta pesante, quella degli uomini di Lucien Favre che domani non solo potrebbero perdere la terza posizione in favore del Borussia Moenchengladbach, impegnato in casa contro il Colonia, ma che a prescindere da come andrà il big match dell’Allianz Arena, vedranno allontanarsi la vetta.

Hertha ko, Piatek senza gol

Solo un 1-1 per lo Schalke alla Veltins Arena contro il Paderborn ultimo. I padroni di casa sono riusciti a sbloccarla al 63′ con Kutucu, ma il Paderborn ha prontamente risposto con il gol del definitivo 1-1 di Gjasula trovando un punto importante, pur restando ultimo a una lunghezza dal penultimo posto occupato dal Fortuna Dusseldorf che ha pareggiato con lo stesso risultato (1-1) a Wolfsburg. Colpo esterno dell’Union di Berlino che ha vinto 2-0 al Weserstadion di Brema contro il Werder, staccando così di tre punti, all’undicesimo posto, i rivali cittadini dell’Hertha, sconfitti 3-1 in casa dal Main (a secco Piatek). Il Friburgo, infine, ha superato 1-0 l’Hoffenheim.