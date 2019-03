Un professore schiaffeggiato durante la lezione qualche giorno fa e deriso dalla classe. La sua auto danneggiata. Maestre violente con i bambini. Ragazzini che pensano al suicidio. Diverse denunce presentate alla polizia di Fiumicino per episodi di cyberbullismo. E numerosi gli atti di bullismo emersi durante le conferenze nelle scuole del comune costiero. Si parlerà anche di questo in “Bullismo e Famiglia. Cosa nasconde il bullo. Come reagisce la vittima” oggi pomeriggio nel teatro dell’Istituto Porto Romano di Fiumicino. Il convegno è organizzato e presentato dalla giornalista Francesca Procopio, impegnata da anni in campagne di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Fonte