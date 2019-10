Chieste le dimissioni

“Vorrei dichiarare una cosa molto chiaramente: dal momento che sono stati segnalati casi di discriminazione razziale allo stadio di Sofia, in quanto allenatore della nazionale bulgara, vorrei offrire le mie sincere scuse ai calciatori inglesi e a chiunque si sia sentito offeso”. Dietrofront dell’allenatore della Bulgaria, Krasimir Balakov, dopo le dichiarazioni a caldo al termine della sfida di Sofia contro l’Inghilterra, match di qualificazione agli Europei terminato 0-6 e caratterizzato dai cori razzisti nei confronti di alcuni giocatori inglesi che hanno costretto l’arbitro a interrompere per due volte l’incontro.

In un primo momento Balakov aveva invece minimizzato sull’accaduto, confessando di non aver sentito i cori discriminatori: “Prima della partita avevo detto che la Bulgatia non aveva avuto problemi di razzismo perché in campionato, a parte qualche caso isolato, questo fenomeno non si era mai visto su larga scala – le parole del ct – La maggior parte dei tifosi non partecipa a certi cori e credo sia stato così anche contro l’Inghilterra”. Poi una critica anche al pubblico inglese: “Devo dire che c’è stato un comportamento inaccettabile non solo da parte dei tifosi della Bulgaria, ma anche di quelli dell’Inghilterra, che hanno fischiato e urlato durante l’inno nazionale”. Eppure la marcia indietro non sembra aver portato risultati positivi perché, secondo la stampa locale, in Bulgaria in molti continuano a chiedere le dimissioni di Balakov.

Le lacrime di Stoichkov

Sull’episodio ha detto la sua anche Hristo Stoichkov, ex attaccante di Barcellona e Parma, che ospite della tv messicana “Tudn”, non è riuscito a trattenere le lacrime per la frustrazione: “A questi tifosi non deve essere permesso di andare allo stadio e si potrebbero adottare anche sanzioni più pesanti, come succede in Inghilterra da anni. Dovrebbero impedire loro di andare allo stadio per cinque anni, le persone non meritano di soffrire”. Il suo sfogo sta facendo il giro del web. Intanto dal Ministero dell’Interno bulgaro fanno sapere che già sei tifosi colpevoli di cori razzisti sono stati arrestati ma che si sta lavorando per identificare anche gli altri responsabili.