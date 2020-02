dall’inviata Ilaria Floris

“Morgan, poco prima dell’inizio della nostra esecuzione di ieri sera, mi ha insultato con epiteti che non posso ripetere, dicendomi ‘figlio di…, sei una mer…, fai cag…, ha insultato anche mia moglie”. E’ la rivelazione choc di Bugo, che racconta, in una affollatissima conferenza stampa, come è andata esattamente ieri sera prima dell’esibizione che lo ha portato ad abbandonare l’Ariston e che ha portato alla squalifica dalla gara. “Prima di salire sulla rampa della scala di noi artisti – racconta Bugo – io e lui ci siamo incontrati e lui ha cominciato ad attaccare un ragazzo della nostra squadra. Gli ho detto ‘basta’, siamo qui per divertirci. Volevo smorzare i toni, volevo che la gente sorridesse e dicesse che figata, c’è Bugo e Morgan”. In quel momento “Morgan ha cominciato ad insultarmi. Quando ci hanno chiamato sul palco lui è sceso, e io mi sono bloccato, non sapevo se uscire“. Poi l’artista è sceso, ma Morgan “ha continuato a insultarmi. Non sapevo assolutamente che avrebbe modificato il testo, mi ero accorto di alcuni fogli, ma ero stanco, confuso”, spiega Bugo.

Fonte