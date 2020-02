“Non avrei mai ne voluto, né immaginato di finire in una tale polemica, ma essendo stato, sia protagonista del fatto, che citato più volte a sproposito, ho il dovere di far chiarezza”. A scrivere “la verità” sul caso Bugo-Morgan è Simone Bertolotti, direttore d’orchestra, produttore e coautore del brano ‘Sincero’, che su Facebook ha pubblicato ieri un lungo post indirizzato a Red Ronnie – autore di una intervista telefonica a Morgan – “per replicare in modo onesto e comprovabile, alle dichiarazioni del tutto irreali divulgate da Marco Castoldi (in arte Morgan). È giusto che si sappia la verità – scrive -. E la verità ha un solo modo di essere fornita: dimostrandola”.

