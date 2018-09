Bugie su Bourdain, Asia contro Rain

(FOTOGRAMMA)

“Perché non mi hai detto la verità sulla morte del mio compagno (Anthony Bourdain, ndr) e hai fatto finta di essere una specie di 007? Mi hai scritto centinaia di bugie per oltre un mese, ho i testi di tutti i messaggi. Adesso è il momento che tu dica la verità, se ne sei capace”. Asia Argento replica e attacca via Twitter Rain Dove, la modella statunitense e attivista che – per difendere la compagna Rose McGowan, accusata di aver tradito l’amica e collega italiana – ha diffuso gli sms privati, poi pubblicati su ‘Tmz’, della regista e attrice finita al centro delle polemiche dopo che il giovane musicista rock Jimmy Bennett l’ha accusata di averlo aggredito sessualmente quando era ancora minorenne.

“Non ho problemi ad affrontare la verità. Non ho paura – risponde Rain Dove ad Asia Argento -. Capisco che sei una mamma di due bambini e loro vengono prima di tutto. Ecco perché non ti stai esponendo su Jimmy. Ma la tua posizione è disonesta”.