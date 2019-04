BOLOGNA – Massimo Bugani rompe gli indugi e attacca frontalmente l’alleato di governo, con tanto di foto tratta dal film “Forrest Gump” e la famosa battuta: “Stupido è chi lo stupido fa”. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Comune a Bologna, che è anche socio di Rousseau e vicecapo della segreteria particolare di Luigi Di Maio, non fa alcun riferimento diretto a Matteo Salvini, ma elenca una serie di situazioni che hanno visto contrapporsi la Lega e i pentastellati. Sembra davvero impossibile fraintendere il messaggio. Il riferimento più chiaro è quello alla vicenda di Armando Siri. “Se un tuo sottosegretario è condannato per bancarotta fraudolenta e indagato per corruzione – scrive Bugani – bisogna che tu intervenga per rimuoverlo dall’incarico senza tergiversare”.

Ma l’elenco dei fronti aperti tra Lega e Movimento 5 Stelle è lungo, a partire dai temi della famiglia sollevati al congresso di Verona. “Se vai ad un evento in cui qualcuno dice che gli omosessuali sono malati, bisogna che tu intervenga per dire che i malati sono quelli che dicono quelle stupidaggini- recita il lungo post su Facebook di Bugani – Se vai ad un evento in cui qualcuno dice che la priorità di ogni donna dovrebbe essere quella di stare in casa a pensare alla famiglia e a far da mangiare, bisogna che tu intervenga per dire che chi pensa questo va internato” .

C’è il tema dell’antifascismo e dell’apertura rispetto all’estrema destra. “Se dei tifosi a Milano si presentano con uno striscione con su scritto “onore a Benito Mussolini” – dice il grillino – bisogna che tu intervenga per dire che il fascismo è una merda e che Mussolini ha ucciso centinaia di migliaia di persone innocenti perché era un orrendo dittatore. Se nei commenti ai tuoi post è un continuo inneggiare alla violenza, all’odio razziale e alla esaltazione dei regimi totalitari, bisogna che tu intervenga per dire che non tolleri certe scemenze e che ami la democrazia. Se arriva il 25 aprile e si celebra la Liberazione d’Italia, si celebra la Liberazione d’Italia. Punto”.

C’è il capitolo del razzismo, che gonfia le vele dei sondaggi della Lega. “Se i tuoi ministri e sottosegretari postano in continuazione foto di ragazzi di colore che si lavano alle fontanelle dei parchi, bisogna che tu intervenga per dire loro di occuparsi delle materie per cui sono ministri o sottosegretari – rileva Bugani – Se un veneto, un lombardo o un emiliano stuprano una ragazza, bisogna che tu intervenga con la stessa durezza con cui intervieni quando lo stupro lo commette un nigeriano”.

La conclusione è la più esplicita: