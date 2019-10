Testa a testa

Un pari fisiologico, reso ancora meno amaro dalla frenata delle inseguitrici. Il mezzo passo falso della Juventus viene riletto in chiave positiva da Gigi Buffon, ospite di Tiki Taka: “Appena non si vince una partita, scatta una polemica – il primo pensiero del portiere bianconero -. Bisogna accettare che ogni tanto si pareggi, abbiamo giocato una bellissima partita con il Lecce ma abbiamo abituato tutti a vincere sempre”.

Dopo l’1-1 con il Lecce la Vecchia Signora è stata imitata dalle dirette inseguitrici, Atalanta esclusa: prima il Parma ha bloccato sul 2-2 l’Inter, quindi il Napoli ha pareggiato a Ferrara con la Spal. Chi ha vinto in Champions ha poi pareggiato in campionato contro avversarie abbordabili, lasciando invariato lo status quo che vede i bianconeri inseguiti a un’incollatura dall’Inter di Conte. “Rispetto i nerazzurri che secondo me sono il primo avversario della Juventus quest’anno. Se non ci fosse stata la Champions, avremmo duellato fino all’ultima giornata. Con la Champions, e mi auguro che possano andare avanti a lungo, forse ci sarà qualche punto perso per strada”. Merito anche di Antonio Conte, un amico di Buffon oltre che un tecnico “straordinario, capace di miracoli sportivi”. Affidandosi anche a calciatori in stato di grazia come Lautaro Martinez: “In questo momento ha qualcosa in più rispetto agli altri, è in un momento in cui può contare su una grandissima fiducia”. Inter rivale numero uno, Napoli ancora una volta bloccato nel momento del salto di qualità: “Siamo ancora all’inizio, evidentemente è ancora in corsa per il titolo. Ma un’occasione come quella di questa giornata l’avrebbe dovuta cogliere”.

La Juve di Sarri

Servirà tempo per poter ammirare la versione definitiva della Juventus di Sarri, anche se “si inizia ad intravedere qualcosa di diverso, come la ricerca della verticalità costante, una novità rispetto al recente passato”. Appuntamento rimandato a tra due mesi, quando “si vedrà la vera Juventus di Sarri”, traguardo rinviato “da alcuni infortuni che ci hanno tolto giocatori importanti in questa prima parte di campionato”. Come Giorgio Chiellini, capitano e colonna della difesa, sostituito da un de Ligt che ha mostrato grande potenziale ma anche passaggi a vuoto: “L’infortunio di Giorgio ha accelerato l’inserimento di De Ligt. Se le cose dovessero andare bene, a marzo potremmo avere un giocatore pronto, anche se in questo periodo sembra avere la nuvola di Fantozzi sopra la testa. L’infortunio di Chiellini è un duro colpo, peggio sarebbe stato solo un infortunio per Cristiano Ronaldo”.

Il futuro

Buffon ha anche chiuso due porte, almeno per l’immediato futuro: la Nazionale e un posto da dirigente alla Juventus. “In questo momento no – ha spiegato circa un suo passaggio dietro la scrivania -, sono in una condizione piscofisica che mi permette di essere un giocatore importante. Quando il mio fisico non mi permetterà più di giocare, dirò alla società che il mio tempo è finito”. Più netta la chiusura su un suo ritorno in Nazionale: “Non c’entro niente con il progetto azzurro, con la linea verde scelta da Mancini. Donnarumma è il diamante che brilla di più, ma anche Meret o lo stesso Sirigu, che non è più giovanissimo, ma non è secondo a nessuno, sono ottimi portieri”.