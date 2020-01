“Guardiamo come arrivo a marzo-aprile se non ci sarà un crollo verticale. Io sono pronto e aperto a tutte le idee. Quella più importante è di rimanere sempre in equilibrio e coerente con quello che sto facendo e come mi fa sentire. Se quello che sto facendo è ancora di livello alto, come io lo reputo ancora adesso, è un qualcosa che mi dà soddisfazione il ruolo che ho nella squadra e il rapporto che ho con tutti è un qualcosa che mi gratifica tanto. E in certi momenti penso sia anche importante”. Gigi Buffon si esprime così su un eventuale ritiro. “Con Tek Szczesny, con Filippi, con Nenci con Carlo Pinsoglio abbiamo creato di nuovo un gruppo portieri molto forte e molto unito e anche questo aiuta e quindi aspettiamo un attimino e vediamo. Se non c’è il crollo che tutti sperano ci sia da dieci anni andremo avanti, se no non ci sarà problema e ci fermeremo“, conclude Buffon ai microfoni di Sky Sport.

Fonte