– “Giocavo da centrocampista ma mi piaceva fare gol, poi in tv ho visto il portiere del Camerun Thomas N’Kono ed è stata una folgorazione, così ho scelto la maglia numero 1”., che festeggia oggi 40 anni, ha raccontato a “Che tempo che fa”, su Rai1, la nascita della vocazione che l’ha portato a trionfare con la maglia della Juventus e della Nazionale. La sua stima per N’Kono è rimasta immutata nel tempo, al punto da aver chiamato Thomas il primo figlio avuto da Alena Seredova.

In merito al futuro e al prossimo addio al calcio, Buffon spera di poter fare la scelta migliore: “Mi incontrerò con il presidente della Juventus che mi vuole bene e, con l’ausilio suo e della società, sono certo che prenderemo la strada giusta. A volte – ha spiegato il campione del mondo – bisogna sapersi anche accontentare. Io ho fatto tanti record e sarei contento se quello di presenze in serie A restasse a Paolo Maldini, un amico e grande campione”.

E sulla sua professione futura non ha dubbi: “Avrò un ruolo nel mondo del calcio, che è stato la mia vita. Da dirigente o da tecnico? Non lo so. Quando smetterò mi prenderò sei mesi per pensare e decidere su quale obiettivo puntare”.

Con Fabio Fazio Buffon si è poi divertito a snocciolare i numeri della sua straordinaria carriera e ha raccontato di aver ricevuto telefonate di auguri dal Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, dal ct del Mondiale 2006, Marcello Lippi, dall’ex compagno di squadra e nazionale Andrea Pirlo, da Pippo Baudo e dal giornalista Piero Angela. Oltre agli auguri di compleanno, tutti gli hanno chiesto di continuare a giocare a lungo.