Il trionfo ai Golden Globe del film Bohemian Rhapsody è stato festeggiato anche dalle guardie reali di Buckingham Palace, che hanno suonato il celebre brano dei Queen.

La Regina omaggia i Queen. Il successo clamoroso al botteghino e anche ai Golden Globe del film sulla band di Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, ha fatto riesplodere una ‘Queenmania’ il cui contagio è arrivato fino alla casa reale. E così le guardie di Buckingham Palace hanno pensato bene di tributare un doveroso omaggio a uno dei gruppi inglesi più importanti di sempre, intonando la loro celebre hit del 1975, tra lo stupore dei presenti.

Bohemian Rhapsody a Buckingham Palace

Festeggiamenti obbligatori, dopo che Bohemian Rhapsody ha conquistato il Golden Globe come Miglior film drammatico e quello per il Miglior attore protagonista, grazie alla performance di Rami Malek. Se è vero che i Globes sono un’anticamera per gli Oscar, infatti, la possibilità che il successo della pellicola non si fermi qui è piuttosto concreta.

E allora ecco che anche chi maggiormente rappresenta l’orgoglio nazionale britannico ha voluto omaggiare la storica band con una riproposizione davvero unica del loro capolavoro più importante. Ecco il video con l’esibizione delle guardie reali:

Bohemian Rhapsody: un film da record

Ma non finisce qui. Perché se è vero che Bohemian Rhapsody ha già frantumato vari record, tra cui quello del biopic musicale di maggior successo della storia, è più che probabile che a breve arrivino altri premi prestigiosi per il film diretto da Bryan Singer. La pellicola ha ottenuto infatti ben sette nomination per i BAFTA Award 2019, il più importante riconoscimento cinematografico del Regno Unito.

Insomma, tra incassi mostruosi, critiche per la gran parte positive e tributi regali, questo per i Queen è un periodo d’oro, uno dei più belli della loro storia da quando Freddie Mercury ha lasciato un vuoto incolmabile. E di certo, da lassù, un omaggio come quello delle guardie reali sarà stato molto apprezzato dal cantante nato a Zanzibar.