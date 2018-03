“La cosa più grave riguardo alla scelta del sindaco Marco Bucci di negare il patrocinio alle iniziative del ‘gay pride’ è stata la mancanza di motivazione”.E’ il commento del gruppo consiliare del Pd al rifiuto di patrocinare il corteo contro l’omofobia del 16 giugno e la cena in piazza del 17 maggio. “È la prima volta che il Comune prende le distanze da questa manifestazione, che negli anni ha saputo raccogliere e portare in piazza migliaia di persone e famiglie a difesa dei diritti di tutti e contro qualsiasi tipo di emarginazione in base agli orientamenti sessuali – affermano i consiglieri Pd, ricordando il risultato della legge sulle unioni civili ottenuto dalla passata legislatura – risultato, che ha restituito fiducia, speranza e orgoglio a migliaia di persone.La decisione del sindaco Bucci nega con i fatti questo traguardo. E nega anche l’impegno necessario e indispensabile, per una società civile, nella lotta al fenomeno dell’omofobia, che spesso porta alla cronaca drammatici episodi di violenza ed emarginazione”.I “Dem”, che sottolineano come “all’interno della maggioranza di Bucci i pareri non vadano tutti nella stessa direzione”, chiederanno conto, in piazza e nelle sedi istituzionali, di questa decisione annunciando che sfileranno in corteo, a Genova, il 16 giugno.Netta la condanna degli esponenti di Potere al Popolo. “La giunta comunale è omofoba. La scelta di negare il patrocinio è terribile ma la motivazione la rende ancora peggiore. Il Comune di Genova, evidentemente, si rifiuta di proibire le manifestazioni fasciste e razziste su cui si dimostra tollerante e democratico ma perde tale tolleranza dal gay pride. Evidentemente i diritti civili e personali sono considerati divisivi, le manifestazioni d’odio etnico e razziale non vengono considerate tali.

“Quella decisione non è di mia competenza e quindi ho chiesto che fosse precisato che sul patrocinio al gay pride a me potevano chiedere un parere ed era un parere positivo”. Elisa Serafini, assessore alla Cultura, marketing territoriale e politiche giovanili della giunta Bucci precisa quale sia la propria posizione sul tema del rifiuto del patrocinio da parte del Comune al corteo del gay pride del 16 giugno e alla “Colorata Cena” in piazza contro l’omofobia del 17 maggio. Questo perché, inizialmente, nella comunicazione del diniego arrivata agli organizzatori, il coordinamento Liguria Rainbow, c’era scritto che era stata Serafini a non dare il patrocinio. L’esponente della giunta, però, è da sempre

impegnata nelle battaglie contro l’omofobia tanto che ricorda: “Ho chiesto e dato il patrocinio a un’iniziativa sull’omocausto, ho partecipato alla giornata in ricordo per le vittime della transfobia e continuo a celebrare le unioni civili”. Serafini, che è iscritta all’associazione radicale Certi Diritti, per i diritti di genere, durante la campagna elettorale della scorsa primavera era stata attaccata dai candidati del Popolo della Famiglia.