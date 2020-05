“Le mascherine, come sappiamo almeno dal 1918”, anno dell’influenza Spagnola, “costituiscono un presidio efficace. Sono limitanti del nostro comportamento, pesanti da un punto di vista sociale, forse pure non sostenibili nel lungo periodo. Ma finché circola il virus, aiutano eccome”, assicura il biologo Enrico Bucci, ricercatore in Biochimica e Biologia molecolare e professore alla Temple University di Philadelphia. Di più: “Possono fare il grosso del lavoro preventivo“, come dimostra “un interessante manoscritto sottoposto a ‘Pnas'” per la pubblicazione, che lo scienziato italiano in forze negli Usa illustra e commenta su Facebook.

