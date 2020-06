La clorochina continua a dividere la comunità scientifica. Dopo un articolo che ne evidenziava i rischi per il cuore, e lo stop della sperimentazione da parte dell’Oms, è arriva la protesta di 182 scienziati di tutto il mondo che hanno contestato lo studio. Poi l’Oms ha deciso di riprendere il trial sul farmaco come terapia per Covid-19. Oggi l’ultimo tassello. “Uno studio pubblicato su ‘Nejm’ sembra dimostrare che l’idrossiclorochina non causi effetti collaterali di rilevo, ma non funziona come profilassi per Covid-19”. A fare il punto è il biologo Enrico Bucci, docente alla Temple University di Filadelfia, su Facebook. Bucci è tra i firmatari della lettera dei 182 scienziati contro lo studio su ‘Lancet’.

