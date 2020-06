“Giudicate gli argomenti di Burioni e cercate possibili conflitti di interesse fra ciò che dice e ciò che fa; non prestatevi, però, a suggeritori che hanno ovvi vantaggi a dipingervi il diavolo dove non c’è, e che non sono nuovi a prendere di mira i ricercatori su basi tutt’altro che solide, per stimolare un pubblico che a Burioni vorrebbe chiudere la bocca”. E’ la difesa del biologo Enrico Bucci, docente alla Temple University di Filadelfia, nei confronti del virologo Roberto Burioni. “Un amico”, sottolinea Bucci in un post su Facebook parlando del virologo finito al centro di un’inchiesta del settimanale ‘L’Espresso’, che lo accusa di aver fatto consulenze ad alcune aziende farmaceutiche. Burioni ringrazia Bucci in un commento al post.

