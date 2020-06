BTS, Map of the Soul 7 – The Journey: il nuovo album della band simbolo del k-pop, la musica sudcoreana che ha conquistato il mondo.

Nuovo album per i BTS. L’infaticabile band simbolo del k-pop ha annunciato il proprio nuovo lavoro. S’intitola Map of the Soul 7 – The Journey, ed è in arrivo sulle piattaforme già durante l’estate.

Ad anticiparlo, dal 19 giugno, sarà distributo il singolo Stay Gold, un brano che fa parte anche della colonna sonora di una serie tv giapponese, Rasen no meikyuu – DNA Kagaku sousa.

BTS, nuovo album: Map of the Soul 7 – The Journey

Il nuovo album della band di k-pop è in realtà una raccolta di successi del passato, con due brani inediti. Il già citato nuovo singolo Stay Gold e Your Eyes Tell. Tutti gli altri pezzi sono stati già pubblicati in passato.

Alcuni brani sono però qui per la prima volta pubblicati in lingua giapponese. L’album sarà disponibile in diversi formati. Sulle piattaforme digitali arriverà il 14 luglio, mentre nei negozi arriverà il 7 agosto.



La tracklist del nuovo album dei BTS

Scopriamo insieme la tracklist del nuovo lavoro della band sudcoreana, molto amata anche in Italia:

1 – Intro: Calling

2 – Stay Gold

3 – Boy With Luv (Japanese version)

4 – Make It Right (Japanese version)

5 – Dionysus (Japanese version)

6 – Idol (Japanese version)

7 – Airplane pt. 2 (Japanese version)

8 – Fake Love (Japanese version)

9 – Black Swan (Japanese version)

10 – On (Japanese version)

11 – Lights

12 – Your Eyes Tell

13 – Outro: The Journey

Di seguito il teaser del nuovo singolo dei BTS, che negli ultimi tempi hanno fatto parlare di sé per aver partecipato al movimento Black Lives Matter, raccogliendo tra i propri fan 1 milione di dollari, che si aggiunge al milione donato da loro e dalla loro etichetta. Questi soldi saranno destinati alle associazioni che si occupano dei diritti delle persone di colore.

