Brutto incidente per Guido Meda

(Fotogramma/Ipa)

“Se non fosse stato per loro…” Guido Meda, direttore della sezione motori di ‘Sky Sport’, tira un sospiro di sollievo dopo essere stato protagonista di una brutta disavventura in mare. Ieri sera il noto giornalista – riferisce ‘La Nazione’ – si trovava su uno yacht, che poi è affondato all’Isola del Giglio. La barca, lunga 15 metri e con a bordo 9 persone (tra cui 5 bambini), è colata a picco dopo aver sbattuto sugli scogli durante una burrasca.

Fortunatamente, però, tutti i passeggeri sono stati salvati. Tanto che Meda, qualche ora dopo l’accaduto, ha voluto manifestare via social la propria gratitudine: “Vorrei conoscere le quattro persone mandate da un angelo custode che da riva ci hanno visto affondare tra le onde e hanno chiamato i soccorsi. Se non fosse stato per loro…”